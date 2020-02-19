В Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который подозревается в автомобильной краже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился николаевец, который сообщил, что из его автомобиля Nissan неизвестные украли сумку с документами и крупной суммой денег - 19 тысяч гривен и тысяча долларов США.

Сумку украли в тот момент, когда мужчина менял спущенное колесо, а свидетелями кражи стали случайные-прохожие. Именно они рассказали, что увидели как трое незнакомцев забрали сумку и быстро скрылись на серебристом Audi.

— На розыск были ориентированы все прилегающие к территории наряды полиции. Полицейские бросились догонять, а потом и преследовать подозреваемых в краже на серебристом Audi, который направился на выезд из города. Двигаясь на большой скорости, злоумышленники не справились с управлением и выехали за пределы проезжей части на перекрестке дорог Н-11 и М-14 с круговым движением, где еще несколько сотен метров ехали по полю, пока не столкнулись с деревом. Когда к месту происшествия прибыл наряд патрульных в салоне Audi уже никого не было. Из показаний работников, которые ремонтировали дорогу, полицейские выяснили направление движения всех трех злоумышленников и начали их поиск. В результате принятых мер сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Витовского отдела полиции разыскали одного из воров. Им оказался 28-летний гражданин Грузии, - сообщили в полиции.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту следственными Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, совершенная группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские принимают меры по установлению местонахождения двух других злоумышленников. Полиция продолжает розыск.

Напомним, на одесской трассе в Киевской области патрульные задержали водителя ВАЗа, который, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, стал причиной двух аварий.