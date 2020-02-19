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В ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошла в 01:35 на 296-м километре автодороги М-05 «Киев-Одесса», в автобусе находились 39 пассажиров.
— В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. 15 пассажиров, в том числе и водитель, с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу и в Любашевскую ЦРБ Одесской области. Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, - сообщили в ГСЧС.
По уточненной информации, 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.
Напомним, в июле 2019 года на 47 км трассы М-24 «Благовещенское-Николаев» вблизи села Лукашовка Первомайского района произошло ДТП при участии автомобиля Citroen и пассажирского автобуса Neoplan ВХ.
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В ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Авария произошла в 01:35 на 296-м километре автодороги М-05 «Киев-Одесса», в автобусе находились 39 пассажиров.
— В результате ДТП пострадали водитель и 17 пассажиров автобуса. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. 15 пассажиров, в том числе и водитель, с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу и в Любашевскую ЦРБ Одесской области. Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, - сообщили в ГСЧС.
По уточненной информации, 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.
Напомним, в июле 2019 года на 47 км трассы М-24 «Благовещенское-Николаев» вблизи села Лукашовка Первомайского района произошло ДТП при участии автомобиля Citroen и пассажирского автобуса Neoplan ВХ.