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В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате столкновения погибли 4 человека.
Об этом сообщает АВС.
По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.
В учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились 2 человека. В результате катастрофы никто не выжил.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.
Напомним, в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-32, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана.
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В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета, в результате столкновения погибли 4 человека.
Об этом сообщает АВС.
По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.
В учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились 2 человека. В результате катастрофы никто не выжил.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.
Напомним, в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-32, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана.