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Брошенное судно «Альта», дрейфовавшее в Атлантическом океане с 2018 года, прибило к южному берегу Ирландии из-за шторма «Деннис», обрушившегося на Европу.
Об этом «Центр транспортных стратегий».
Судно заметили жители деревни Балликоттон. Видео брошенного сухогруза опубликовала Служба береговой охраны Ирландии.
Отмечается, что судно было построено в 1976 году и ходило под флагом Танзании. В сентябре 2018 года на сухогрузе внезапно отключилось электричество. Это случилось посреди Атлантики. 10 членов экипажа эвакуировали из-за сообщений о приближении урагана, а само судно было предоставлено стихии.
Напомним, что вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета, а его охрана, установка заграждений и содержание охранного катера обойдётся в почти 130 тысяч гривен.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Брошенное судно «Альта», дрейфовавшее в Атлантическом океане с 2018 года, прибило к южному берегу Ирландии из-за шторма «Деннис», обрушившегося на Европу.
Об этом «Центр транспортных стратегий».
Судно заметили жители деревни Балликоттон. Видео брошенного сухогруза опубликовала Служба береговой охраны Ирландии.
Отмечается, что судно было построено в 1976 году и ходило под флагом Танзании. В сентябре 2018 года на сухогрузе внезапно отключилось электричество. Это случилось посреди Атлантики. 10 членов экипажа эвакуировали из-за сообщений о приближении урагана, а само судно было предоставлено стихии.
Напомним, что вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета, а его охрана, установка заграждений и содержание охранного катера обойдётся в почти 130 тысяч гривен.