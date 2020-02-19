В Одессе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел вечером, 18 февраля в одной из парикмахерских Одессы. Пострадавшая женщина была госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы.

Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника.

— Предварительная квалификация правонарушения – покушение на убийство, – добавили в полиции.

Напомним, что вечером в воскресенье, 27 октября, на улице Большой Морской в Николаеве из-за конфликта один мужчина достал пистолет и начал стрелять.