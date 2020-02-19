Сегодня, утром, 19 февраля, на мосту за селом Зайчевское в Витовском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF и КамАЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Водителя КамАз зажало кузовом автомобиля и спасателям пришлось деблокировать его при помощи гидравлического инструмента.

— Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину из покореженной машины и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу в лечебное учреждение. Водитель второго грузовика не пострадал. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ночью на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».