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Сегодня, утром, 19 февраля, на мосту за селом Зайчевское в Витовском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF и КамАЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Водителя КамАз зажало кузовом автомобиля и спасателям пришлось деблокировать его при помощи гидравлического инструмента.
— Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину из покореженной машины и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу в лечебное учреждение. Водитель второго грузовика не пострадал. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ночью на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».
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Сегодня, утром, 19 февраля, на мосту за селом Зайчевское в Витовском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF и КамАЗ.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Водителя КамАз зажало кузовом автомобиля и спасателям пришлось деблокировать его при помощи гидравлического инструмента.
— Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину из покореженной машины и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу в лечебное учреждение. Водитель второго грузовика не пострадал. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, ночью на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».