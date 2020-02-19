В Днепре члены преступной группы под угрозой оружия похитили предпринимательницу и требовали у нее 300 тысяч долларов. Полиция в результате спецоперации женщину спасла.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину — директора одного из предприятий.

Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль «Volkswagen Passat». У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

— Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений, - отметил Тарас Воликов.

Сейчас все они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х годов задержали сотрудники уголовного розыска и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской, где они держали и избивали ранее похищенного 32-летнего мужчину.