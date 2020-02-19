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В Николаеве, неизвестный в капюшоне и с медицинской маской на лице ограбил почтовое отделение.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Заявление об ограблении в полицию подал 32-летний работник почты.
- По словам заявителя, перед закрытием в почтовое отделение ворвался незнакомец, лицо которого было скрыто медицинской маской, а на голове капюшон. Угрожая пистолетом, злоумышленник забрал более 17 тысяч гривен и скрылся. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сообщили в полиции.
Сейчас полицейские ищут нападающего.
- Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12 Продольная, 42 А, (0512) 64-95-99, 53-18-53 или 102, - сказано в сообщении.
Ранее, в Корабельном районе ограбили 30-летнюю местную жительницу. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё, как только она вошла в подъезд своего дома.
В Николаеве, неизвестный в капюшоне и с медицинской маской на лице ограбил почтовое отделение.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Заявление об ограблении в полицию подал 32-летний работник почты.
- По словам заявителя, перед закрытием в почтовое отделение ворвался незнакомец, лицо которого было скрыто медицинской маской, а на голове капюшон. Угрожая пистолетом, злоумышленник забрал более 17 тысяч гривен и скрылся. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, - сообщили в полиции.
Сейчас полицейские ищут нападающего.
- Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12 Продольная, 42 А, (0512) 64-95-99, 53-18-53 или 102, - сказано в сообщении.
Ранее, в Корабельном районе ограбили 30-летнюю местную жительницу. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё, как только она вошла в подъезд своего дома.