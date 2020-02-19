Этой ночью, 19 февраля, на улице Сахарова во Львове пьяный водитель снес 18 парапетов и въехал в трамвайную остановку. ДТП зафиксировали камеры наблюдения, случай произошел около 2:00 ночи.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Впоследствии полицейским удалось поймать водителя «Peugeot Partner», который скрылся с места ДТП на соседнюю улицу.

Сегодня, около 2 часов ночи, патрульные получили вызов о ДТП на улице Сахарова. Там автомобиль Peugeot Partner совершил наезд на трамвайную остановку и уничтожил 18 парапета, а также повредил прилегающую инфраструктуру. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Патрульные обнаружили этот автомобиль и его водителя с двумя пассажирами на улице Кастеливка. Все, включая водителя, были нетрезвыми.

23-летний житель города Тернополь отказался от проверки на состояние опьянения. На него составили протоколы: по части 1. статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП; по статьи 122-4 (Побег из места ДТП) КоАП; по статьи 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также на водителя и его друзей вынесли постановления за курение в общественных местах, и каждый из пассажиров получил постановления за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.

Напомним, что в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».