Во вторник, 19 февраля, на территории морского порта «Южный» в Одессе произошел несчастній случай, в результате которого погибли двое сотрудников порта.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что инцидент произошел на складской площадке ремонтно-строительного управления. В результате наезда погрузчика погибли охранник службы морской безопасности Тодоров А.Е. и старший кладовщик централизованного состава Слайка А.В.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что ведомство инициировало расследование обстоятельств и причин несчастного случая.

— Будут приняты меры по повышению уровня безопасности во время выполнения работ в портах, - сказано в сообщении.

Напомним, что в августе 2019 года , на территории «Морского специализированного порта Ника-Тера» во время плановых ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник порта погиб, а другой травмирован.