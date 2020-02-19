Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемого «Министерства госбезопасности ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемым «МГБ ЛНР». Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.