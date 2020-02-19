Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, возбудилиуголовное дело по факту изнасилования в Одессе полицейским ученицы 11 класса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Предварительно установлено, что 18 февраля ученица 11 класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранитель путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что Николаевское ГБР начало расследование кражи одесскими полицейскими во время обыска офиса.