Днем 19 февраля в Мариуполе автобус «Богдан» въехал в остановку общественного транспорта с людьми. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По предварительной информации, водителю стало плохо, и он потерял контроль над автобусом. Травмы в результате аварии получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

«По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что чегодня ночью, 19 февраля, на улице Сахарова во Львове пьяный водитель снес 18 парапетов и въехал в трамвайную остановку.