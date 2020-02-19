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Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта.
Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.
Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.
— Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему, - говорится в сообщении.
По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области на территории воинской части произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.
Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта.
Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.
Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.
— Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему, - говорится в сообщении.
По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области на территории воинской части произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.