Командование одной из воинских частей во Львовской области скрыло убийство на территории объекта.

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.

Сообщается, что 15 февраля солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот старшину. Через сутки военный умер, не получив медицинской помощи.

— Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему, - говорится в сообщении.

По факту сокрытия смерти военного, следователи ГБР начали досудебное расследование в отношении служебных лиц части. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области на территории воинской части произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.