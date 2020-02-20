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Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек.
За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, зарегистрированы 114 летальных исходов (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1 779 выздоровевших пациента, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. В настоящий момент болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16 155 человек вылечились и выписаны из больниц.
В Гонконге выявлены 65 заражений (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая включило противовирусный препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавируса COVID-19.
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек.
За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, зарегистрированы 114 летальных исходов (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1 779 выздоровевших пациента, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. В настоящий момент болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16 155 человек вылечились и выписаны из больниц.
В Гонконге выявлены 65 заражений (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия здравоохранения Китая включило противовирусный препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавируса COVID-19.