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Вблизи канадского города Монреаль, провинция Квебек, произошло ДТП при участии более 200 автомобилей.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание сообщает, что в результате ДТП более 70 человек были травмированы. Двое человек до сих пор находятся в ловушке в собственных автомобилях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News, в результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.
По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.
По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.
Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.
На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.
Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».
Вблизи канадского города Монреаль, провинция Квебек, произошло ДТП при участии более 200 автомобилей.
Об этом сообщает The Guardian.
Издание сообщает, что в результате ДТП более 70 человек были травмированы. Двое человек до сих пор находятся в ловушке в собственных автомобилях.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News, в результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.
По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.
По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.
Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.
На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.
Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».