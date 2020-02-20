Вблизи канадского города Монреаль, провинция Квебек, произошло ДТП при участии более 200 автомобилей.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание сообщает, что в результате ДТП более 70 человек были травмированы. Двое человек до сих пор находятся в ловушке в собственных автомобилях.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News, в результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.

По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

По оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков.

Отмечается, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.

На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.

Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».