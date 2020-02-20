Следователи Государственного бюро расследований разоблачили заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Хмельницкой области на взятке в размере $20 тысяч (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Чиновник требовал от субъекта хозяйствования незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США за решение вопроса закрытия уголовного производства и непривлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов», — сказано в сообщении.

После получения взятки 19 февраля 2020 года налоговика задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что пойманную в декабре на взятке чиновницу Департамента ЖКХ Николаевского горсовета отстранили от должности.