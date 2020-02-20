Николаевцы возмутились отсутствием освещения части Богоявленского проспекта в районе «Креста», где вечером 19 февраля на пешеходном переходи Audi насмерть сбило женщину.

Об этом говорится в письме, пришедшем на редакционную почту НикВести.

Как известно, вечером 19 февраля, на проспекте Богоявленском автомобиль Audi сбил насмерть женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

— Обращаюсь к ответственным за внешнее освещение улиц города. Эта смерть не только из-за вины водителя автомобиля, так как вы не смогли за более чем 15 лет обеспечить нормальное освещение одной из главных магистралей города. Ваше полнейшее бездействие губит жизни обычных людей, которые вечером идут домой с работы, вы сами, когда едете по проспектам, неужели не видите положение дел?, — говорится в письме.

Также в сообщении указано, что в месте аварии свет от фонарей закрывают билборды и разросшиеся кроны деревьев.

— Почему в той же Широкой Балке и без того тусклые фонари стоят в нескольких метрах от дороги и освещают кроны деревьев, почему напротив центрального автовокзала темень полнейшая, где и днём и ночью полно людей??? Ведь нормально освещенные дороги и переходы дают шанс увидеть человека на дороге ночью раньше, а значит и раньше среагировать, и избежать трагических последствий. Жизни погибших и судьбы пострадавших от вашего бездействия людей лежат на вашей совести тоже, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что 6 января на трассе «Днепр - Николаев» в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 28-летний водитель легкового автомобиля «Opel» получил травмы, несовместимые с жизнью.