Водителя автомобиля Audi, который вчера вечером 19 февраля, насмерть сбил женщину на проспекте Богоявленском задержали в порядке статьи 208.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области задержали 23-летнего водителя в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избираться мера пресечения, - сказано в сообщении.

Как известно, вчера 19 февраля, водитель автомобиля Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая 62-летняя женщина от полученных травм умерла на месте ДТП.

— Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, - отмечается в сообщении.

Отметим, что авария произошла на участке проспекта Богоявленского где по словам николаевцев отсутствует освещение.