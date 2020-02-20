В течение суток 19 февраля, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды выезжали тушить пожары на открытых территориях.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 15:10 в ГСЧС сообщили о пожаре сухой травы на территории села Дорошовка в Вознесенском районе. Ликвидировать пожар выезжали спасатели 12 государственной пожарно-спасательной части, в 16:30 пожар был полностью ликвидирован на площади 2 га, вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Второй пожар произошел на территории Мешково-Погореловской ОТГ в Витовском районе, в результате пожара выгорело 3000 квадратных метров камыша. Вероятная причина пожара — поджог.