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В Новых Санжарах в Полтавской области, куда в скором времени в обсервацию привезут эвакуированных из Китая граждан Украины, правоохранители с помощью военной техники расчищают дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
Видео зачистки опубликовал канал 1+1.
Правоохранители при помощи военной техники пытаются оттеснить автомобили протестующих, которые заблокировали дорогу.
Как известно, в Харькове сегодня приземлился самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы. Все они сегодня будут доставлены на территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где в течении 14 дней будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.
Ранее в поселке произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
В Новых Санжарах в Полтавской области, куда в скором времени в обсервацию привезут эвакуированных из Китая граждан Украины, правоохранители с помощью военной техники расчищают дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
Видео зачистки опубликовал канал 1+1.
Правоохранители при помощи военной техники пытаются оттеснить автомобили протестующих, которые заблокировали дорогу.
Как известно, в Харькове сегодня приземлился самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы. Все они сегодня будут доставлены на территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где в течении 14 дней будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.
Ранее в поселке произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.