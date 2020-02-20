В Новых Санжарах в Полтавской области, куда в скором времени в обсервацию привезут эвакуированных из Китая граждан Украины, правоохранители с помощью военной техники расчищают дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.

Видео зачистки опубликовал канал 1+1.

Правоохранители при помощи военной техники пытаются оттеснить автомобили протестующих, которые заблокировали дорогу.

Как известно, в Харькове сегодня приземлился самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы. Все они сегодня будут доставлены на территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где в течении 14 дней будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

Ранее в поселке произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.



