В селе Орадовка Христиновского района на улице Новая Умань мужчина, который нашёл снаряд Второй мировой войны, решил разрезать его «болгаркой».

Об этом сообщает Zmi.ck.ua.

35-летний мужчина «болгаркой» решил разрезать 76 миллиметровый снаряд. Взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны мужчина нашёл накануне с помощью металлоискателя.

Раненого мужчину срочно госпитализировали в центральную районну. больницы, где медицинские работники пытались спасти пострадавшему правую руку.

Напомним, что в здании, где расположен Львовский городской совет, нашли гранату времен Второй мировой войны.