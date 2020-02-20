|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
В селе Орадовка Христиновского района на улице Новая Умань мужчина, который нашёл снаряд Второй мировой войны, решил разрезать его «болгаркой».
Об этом сообщает Zmi.ck.ua.
35-летний мужчина «болгаркой» решил разрезать 76 миллиметровый снаряд. Взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны мужчина нашёл накануне с помощью металлоискателя.
Раненого мужчину срочно госпитализировали в центральную районну. больницы, где медицинские работники пытались спасти пострадавшему правую руку.
Напомним, что в здании, где расположен Львовский городской совет, нашли гранату времен Второй мировой войны.
В селе Орадовка Христиновского района на улице Новая Умань мужчина, который нашёл снаряд Второй мировой войны, решил разрезать его «болгаркой».
Об этом сообщает Zmi.ck.ua.
35-летний мужчина «болгаркой» решил разрезать 76 миллиметровый снаряд. Взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны мужчина нашёл накануне с помощью металлоискателя.
Раненого мужчину срочно госпитализировали в центральную районну. больницы, где медицинские работники пытались спасти пострадавшему правую руку.
Напомним, что в здании, где расположен Львовский городской совет, нашли гранату времен Второй мировой войны.