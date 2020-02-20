20 февраля в 16:10 спасателям поступило сообщение о громком звуке, похожем на взрыв, в одном из гаражей кооператива «Звезда» в Первомайске.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По приезду на место было установлено, что во время сварочных работ взорвался бак из-под горючего грузового автомобиля. В результате взрыва один человек погиб на месте, еще двое пострадали.

С помощью водяного пожарного ствола спасатели ликвидировали незначительные источники горения, а пострадавших передали медикам кареты скорой. В дальнейшем они были доставлены на Первомайскую станцию медицинской помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.