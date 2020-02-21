В четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что впервые за три дня фиксируется увеличение количества заболевших. Сутками ранее зафиксировали 349 заболевших.

В результате общее количество подтвержденных случаев заболевания в Хубэй достигло 62 442 человек.

— Число погибших в Хубэй от вспышки достигло 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день, - говорится в сообщении.

Напомним, более 15 тысяч человек излечились от коронавируса COVID-19 в различных странах мира.