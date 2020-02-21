Полиция в Новых Санжарах Полтавской области перешла на усиленный вариант несения службы. Патрулирование будет круглосуточным.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

— Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно, – заявил Сергей Яровой.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин в свою очередь добавил, что в Новых Санжарах дежурят спасатели.

— Здесь находится оперативный автомобиль для обеспечения связи и общего мониторинга на территории базы. Кроме того, здесь находятся наши силы и спасательная техника на случай чрезвычайной ситуации, - сказал Николай Чечеткин.

Напомним, в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных украинцев, полиция задержала 24 протестующих.

Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).