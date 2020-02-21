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Украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, испытали шок от «теплого приема», который им устроили соотечественники. Среди эвакуированных оказались 17 танцоров балетной труппы FashionPa из Кривого Рога.
Об этом сообщил директор труппы Владимир Богданов в Facebook.
По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.
— Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей! - сообщил Владимир Богданов.
Он написал, что не сомневался в том, что танцоров эвакуируют в Украине: «просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения».
— Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо! - написал он.
Другие две эвакуированные из Китая девушки опубликовали фото разбитого стекла автобуса, который жители Санжар забросали камнями. Вторая поблагодарила медперсонал, водителей за поддержку и высказала надежду, что протестующие будут спать спокойно.
— Спасибо за гостеприимство, — написала одна из девушек.
Украинцы, которые находились в автобусах написали в соцсетях, что слышали от местных жителей в Новых Санжарах угрозы, оскорбления и пожелания смерти.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).
Украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, испытали шок от «теплого приема», который им устроили соотечественники. Среди эвакуированных оказались 17 танцоров балетной труппы FashionPa из Кривого Рога.
Об этом сообщил директор труппы Владимир Богданов в Facebook.
По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.
— Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей! - сообщил Владимир Богданов.
Он написал, что не сомневался в том, что танцоров эвакуируют в Украине: «просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения».
— Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо! - написал он.
Другие две эвакуированные из Китая девушки опубликовали фото разбитого стекла автобуса, который жители Санжар забросали камнями. Вторая поблагодарила медперсонал, водителей за поддержку и высказала надежду, что протестующие будут спать спокойно.
— Спасибо за гостеприимство, — написала одна из девушек.
Украинцы, которые находились в автобусах написали в соцсетях, что слышали от местных жителей в Новых Санжарах угрозы, оскорбления и пожелания смерти.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).