Украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, испытали шок от «теплого приема», который им устроили соотечественники. Среди эвакуированных оказались 17 танцоров балетной труппы FashionPa из Кривого Рога.

Об этом сообщил директор труппы Владимир Богданов в Facebook.

По его словам, у танцоров нет высокой температуры и других симптомов заболевания.

— Мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей! - сообщил Владимир Богданов.

Он написал, что не сомневался в том, что танцоров эвакуируют в Украине: «просто очень долго согласовывали дату эвакуации и готовили место заселения».

— Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелые ожидания. Все будет хорошо! - написал он.

Другие две эвакуированные из Китая девушки опубликовали фото разбитого стекла автобуса, который жители Санжар забросали камнями. Вторая поблагодарила медперсонал, водителей за поддержку и высказала надежду, что протестующие будут спать спокойно.

— Спасибо за гостеприимство, — написала одна из девушек.

Украинцы, которые находились в автобусах написали в соцсетях, что слышали от местных жителей в Новых Санжарах угрозы, оскорбления и пожелания смерти.

Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).