В течение 20 и 21 февраля в Николаевской области четыре раза произошли пожары в частном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый пожар хозяйственного здания произошёл 20 февраля на улице 8 марта села Троицкое Новоодесского района. В этот же день на улице Космонавтов села Березнеговатое в результате неосторожности при курении хозяина возник пожар в одной из комнат частного дома. Спасатели ликвидировали пожар площадью 12 м2, не допустив распространения огня на смежные помещения.

Также спасатели тушили пожар соломы на территории частного домовладения по улице Центральной села Викторовка Доманевского района. Предполагаемая причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.

Ночью 21 февраля спасатели привлекались к тушению возгорания потолка в жилом доме на улице Центральной села Малахово Березанского района. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Всего от ГСЧС работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Напомним, что 19 февраля спасатели Николаевской области ликвидировали пожары на территории частных жилых секторов: огонь возникал из-за нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.