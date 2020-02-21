В Одессе 12-летний парень, который является фигурантом нескольких уголовных дел, угнал автомобиль, а после чего заснул в нем.

Об этом сообщает Малиновский отдел полиции в Одессе.

Ночью 12-летний парень завел «Nissan», припаркованный возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься.

29-летний владелец автомобиля пояснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл её закрыть.

Транспортное средство работники Малиновского отдела полиции разыскали в пяти кварталах от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в салоне.

— Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля. Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера, - отметил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Напомним, что в Николаеве, на проспекте Богоявленском, 23-летний водитель на Audi, сбил насмерть 62-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу.