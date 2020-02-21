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Полиция Полтавской области вчера задержала 24 наиболее агрессивных протестующих. Они были изъяты из толпы и доставлены в отделы Нацполиции и все кроме одного вскоре отпущены.
Об этом сообщается на сайте МВД.
— Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УКУ. Следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении.
Отметим, что правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.
Полицейские не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыли вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.
Кроме того, к медикам обратилось один человек. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Напомним, что украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, испытали шок от «теплого приема», который им устроили соотечественники. Среди эвакуированных оказались 17 танцоров балетной труппы FashionPa из Кривого Рога.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).
Полиция Полтавской области вчера задержала 24 наиболее агрессивных протестующих. Они были изъяты из толпы и доставлены в отделы Нацполиции и все кроме одного вскоре отпущены.
Об этом сообщается на сайте МВД.
— Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УКУ. Следственные действия продолжаются, - говорится в сообщении.
Отметим, что правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.
Полицейские не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыли вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.
Кроме того, к медикам обратилось один человек. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Напомним, что украинцы, эвакуированные из Уханя и прибывшие в Новые Санжары в четверг вечером, испытали шок от «теплого приема», который им устроили соотечественники. Среди эвакуированных оказались 17 танцоров балетной труппы FashionPa из Кривого Рога.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).