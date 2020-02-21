В Первомайске трое мужчин в гараже варили сварочным аппаратом топливный бак грузового авто, в следствие чего произошел взрыв от которого двое мужчин погибли.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Николаевской области.

Вчера, 20 февраля, около 16:30 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных гаражей, расположенном по улице Коротченко в Первомайске, во время проведения сварочных работ, произошел взрыв, из-за которого двое мужчин погибли, а еще один получил тяжелые травмы.

Полицейские выяснили, что трое местных жителей в гараже варили сварочным аппаратом топливный бак грузового автомобиля от дизельного топлива. В результате проведения ремонтных работ произошел взрыв. 32-летний владелец гаража от полученных травм погиб на месте, а двое других мужчин 29-ти и 49-лет с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в реанимационное отделение больницы, где в течение часа старший из пострадавших скончался.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины проишествия, ожидаются выводы специалистов. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Одессе 12-летний парень, который является фигурантом нескольких уголовных дел, угнал автомобиль, а после чего заснул в нем.