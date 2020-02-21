Корабельный районный суд Николаева приговорил мужчину, который пьяным изнасиловал 13-летнюю девушку, к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

Витовский отдел Николаевской местной прокуратуры в суде доказал вину ранее судимого мужчины в изнасиловании 13-летней девушки. В январе 2017 года в селе Мешково - Погорелово Витовского района злоумышленник, будучи пьяным, в доме где ранее жил вместе с сестрой потерпевшей, изнасиловал девочку.

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства мужчина свою вину в совершенном не признал. Государственное обвинение вину преступника доказало в полном объеме.

19 февраля 2020 Корабельный районный суд Николаева признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 152 и частью 1 статьи 125 УК Украины и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре музыкальный руководитель детского коллектива подозревается в изнасиловании 12-летней девочки и распространении детской порнографии.