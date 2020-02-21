У берегов Нигерии пираты похитили украинца, который находился на борту судна под флагом Нигерии.

Как сообщили в МИД Украины, нападение на судно Alpine Penelop, которым владеет греческая компания Goldenport Shipmanagement LTD, произошло 20 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

— В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины, — уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

— Переговорами будут заниматься профессиональные переговорщики. Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты, — отметили в украинском МИД.

С родственниками моряка также установили связь.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 у берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков.