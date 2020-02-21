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Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств со спецплощадок Главного управления Нацполиции Украины в Ровенской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, сотрудники ГУ НП в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствах, с целью последующей продажи.
Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 миллионов гривен.
19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Во время обысков изъято служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.
Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 и часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств со спецплощадок Главного управления Нацполиции Украины в Ровенской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, сотрудники ГУ НП в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствах, с целью последующей продажи.
Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 миллионов гривен.
19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
Во время обысков изъято служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.
Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 и часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.