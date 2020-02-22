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Шесть человек среди 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах вскоре получат подозрения.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр МВД Арсен Аваков, пишет Hromadske.
Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили - всех, кроме одного.
— Кроме того, который разогнал« Ниву», будучи пьяным в «драбадан». И направил эту« Ниву »на порядок нацгвардейцев. Он по 208-й статье (задержание уполномоченным должностным лицом - прим.) задержан, - уточнил Арсен Аваков.
Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суда о прямом аресте.
— Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костями, - сказал Арсен Аваков.
Как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, сражались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал «Мы вас всех сожжем».
— Если мы себе это простым и отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание, - добавил Арсен Аваков.
Напомним, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.
Шесть человек среди 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах вскоре получат подозрения.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр МВД Арсен Аваков, пишет Hromadske.
Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили - всех, кроме одного.
— Кроме того, который разогнал« Ниву», будучи пьяным в «драбадан». И направил эту« Ниву »на порядок нацгвардейцев. Он по 208-й статье (задержание уполномоченным должностным лицом - прим.) задержан, - уточнил Арсен Аваков.
Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суда о прямом аресте.
— Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костями, - сказал Арсен Аваков.
Как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, сражались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал «Мы вас всех сожжем».
— Если мы себе это простым и отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание, - добавил Арсен Аваков.
Напомним, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.