В Братском на Николаевщине вчера 22 февраля горел магазин строительных материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место происшествия выезжали спасатели 10 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Менее чем через час пожар на площади 100 квадратных метров был ликвидирован, причины пожара устанавливаются.

Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Дополнительно на месте работали представители газовой службы, работники «Николаевоблэнерго», полицейские и карета скорой помощи.

Напомним, 21 февраля, в Первомайском районе на Николаевщине из-за несоторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка.