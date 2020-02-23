|Скорость ветра:
|5.9 м/с
|Восход солнца:
|06:44
|Заход солнца:
|17:27
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
В Братском на Николаевщине вчера 22 февраля горел магазин строительных материалов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выезжали спасатели 10 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Менее чем через час пожар на площади 100 квадратных метров был ликвидирован, причины пожара устанавливаются.
Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Дополнительно на месте работали представители газовой службы, работники «Николаевоблэнерго», полицейские и карета скорой помощи.
Напомним, 21 февраля, в Первомайском районе на Николаевщине из-за несоторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В Братском на Николаевщине вчера 22 февраля горел магазин строительных материалов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место происшествия выезжали спасатели 10 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Менее чем через час пожар на площади 100 квадратных метров был ликвидирован, причины пожара устанавливаются.
Всего от ГСЧС к тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Дополнительно на месте работали представители газовой службы, работники «Николаевоблэнерго», полицейские и карета скорой помощи.
Напомним, 21 февраля, в Первомайском районе на Николаевщине из-за несоторожного обращения с огнем загорелась хозпостройка.