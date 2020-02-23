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В Одессе неизвестные разрисовали стеллу «Крылья Победы», которая расположена на площади 10-го Апреля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Иван Бошку.
— Стелла «Крылья Победы», один из обелисков дети изрисовали, - написал он.
Как сообщает Думская, памятник «Крылья Победы» был отреставрирован в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку (вместо мраморных плит — керамогранитные итальянского производства) и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3 миллиона 849 тысяч гривен.
Как известно, 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, мемориал «Крылья Победы» был открыт в 1984 году в сороковую годовщину освобождения Одессы.
Напомним, вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.
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В Одессе неизвестные разрисовали стеллу «Крылья Победы», которая расположена на площади 10-го Апреля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Иван Бошку.
— Стелла «Крылья Победы», один из обелисков дети изрисовали, - написал он.
Как сообщает Думская, памятник «Крылья Победы» был отреставрирован в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку (вместо мраморных плит — керамогранитные итальянского производства) и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу в 3 миллиона 849 тысяч гривен.
Как известно, 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, мемориал «Крылья Победы» был открыт в 1984 году в сороковую годовщину освобождения Одессы.
Напомним, вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.