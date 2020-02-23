Под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково-Погорелово.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.



Сообщение о пожаре поступило на линию «101» 22 февраля в 00:02. По указанному адресу прибыли пожарные 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте спасатели выяснили, что горел мусор на площади 1 тысяча квадратных метров.

— В 00:35 пожар был локализован в 3:20 - полностью ликвидирован, тушение осложняло большое скопление мусора, под которым постоянно оказывались новые очаги горения. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица. От ГСЧС работали 8 человек, 2 пожарные автоцистерны, - сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года в Николаевском районе произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.