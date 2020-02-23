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В Николаеве на улице Курортной, вчера 22 февраля, горел камыш на площади 2500 квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— Сообщение о пожаре поступило на линию «101» в 17:06. По указанному адресу выехали дежурные отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей города, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. по прибытию выяснено, что огнем охвачено камыш на площади 2500 квадратных метров, - сказано в сообщении.
В 17:28 пожар был локализован, в 17:45 - ликвидирован.
Напомним. под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково-Погорелово.
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В Николаеве на улице Курортной, вчера 22 февраля, горел камыш на площади 2500 квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
— Сообщение о пожаре поступило на линию «101» в 17:06. По указанному адресу выехали дежурные отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей города, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. по прибытию выяснено, что огнем охвачено камыш на площади 2500 квадратных метров, - сказано в сообщении.
В 17:28 пожар был локализован, в 17:45 - ликвидирован.
Напомним. под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково-Погорелово.