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В Киеве под Офис президента вышли на акцию протеста порядка 100 человек, они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает hromadske.
Активисты заявляют, что вышли на митинг из-за того что не расследуются нападения на гражданских активистов и журналистов, в том числе из-за расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
— Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсический и должен уйти с должности, - отметила активистка Лиза Жарикова.
Активисты хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова» и вопросом у подписи Владимира Зеленского.Но правоохранители не разрешили этого сделать.
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В Киеве под Офис президента вышли на акцию протеста порядка 100 человек, они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом сообщает hromadske.
Активисты заявляют, что вышли на митинг из-за того что не расследуются нападения на гражданских активистов и журналистов, в том числе из-за расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
— Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсический и должен уйти с должности, - отметила активистка Лиза Жарикова.
Активисты хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова» и вопросом у подписи Владимира Зеленского.Но правоохранители не разрешили этого сделать.