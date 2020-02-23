В Киеве под Офис президента вышли на акцию протеста порядка 100 человек, они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает hromadske.

Активисты заявляют, что вышли на митинг из-за того что не расследуются нападения на гражданских активистов и журналистов, в том числе из-за расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

— Аваков и является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсический и должен уйти с должности, - отметила активистка Лиза Жарикова.

Активисты хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова» и вопросом у подписи Владимира Зеленского.Но правоохранители не разрешили этого сделать.