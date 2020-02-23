В Иране в результате землетрясения в турецкой провинции Ван погибли 9 граждан Турции еще 37 ранены. Еще 9 человек находится в критическом состоянии.

Об этом заявил Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, сообщает Анадолу.

Гглава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

По словам министра, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в январе 2020 года в Турции в провинции Элязыг произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8, погибли 14 человек.