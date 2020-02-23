В Николаеве, сегодня, 23 февраля, на перекрестке улиц Обсерваторной и Шевченко столкнулись микроавтобус Renault Master и автомобиль такси Fiat Scudo, в результате ДТП Fiat перевернулся, а водитель на Renault Master сбежал с места преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии телесные повреждения получила пассажирка такси, ее увезли в больницу. Неподалеку от места аварии правоохранители нашли часть бампера с госномером и начали разыскивать владельца автомобиля и сам автомобиль.

Полицейские установили личность водителя и разыскали автомобиль, который мужчина бросил в Варваровке. Водитель сам вернулся на место аварии и признался, что именно он, находясь за рулем Renault Master, стал участником ДТП и скрылся с места происшествия. Узнав, что его разыскивают правоохранители, решил вернуться. Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови. Однако кто именно из водителей и по каким причинам допустил нарушение, приведшее к ДТП, установят экспертизы и следствие. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Продолжаются следственные действия.

— Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную аварию, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефону 063-426-23-32, 102, - сказано в сообщении.

Напомним, ночью 7 декабря, в Николаеве в результате аварии погибли два человека и еще два травмировались.