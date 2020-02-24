В Первомайске, 22 февраля, загорелся склад и столярный цех.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:34, местный житель сообщил, что заметил дым из складского помещения на улице Чернецкого.

По указанному адресу выехали два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгородная» и добровольная пожарная команда завода «Дизельмаш».

— Горели деревянные стелажи, поролон, корпусы кроватей. От огня удалось спасти складские строения и столярный цех. В 18:10 пожар был локализован, в 18:50 - ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара краткое замыкание электросети, - сказано в сообщении.

Напомним, под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково — Погорелово.