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В Первомайске, 22 февраля, загорелся склад и столярный цех.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:34, местный житель сообщил, что заметил дым из складского помещения на улице Чернецкого.
По указанному адресу выехали два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгородная» и добровольная пожарная команда завода «Дизельмаш».
— Горели деревянные стелажи, поролон, корпусы кроватей. От огня удалось спасти складские строения и столярный цех. В 18:10 пожар был локализован, в 18:50 - ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара краткое замыкание электросети, - сказано в сообщении.
Напомним, под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково — Погорелово.
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В Первомайске, 22 февраля, загорелся склад и столярный цех.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:34, местный житель сообщил, что заметил дым из складского помещения на улице Чернецкого.
По указанному адресу выехали два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгородная» и добровольная пожарная команда завода «Дизельмаш».
— Горели деревянные стелажи, поролон, корпусы кроватей. От огня удалось спасти складские строения и столярный цех. В 18:10 пожар был локализован, в 18:50 - ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара краткое замыкание электросети, - сказано в сообщении.
Напомним, под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково — Погорелово.