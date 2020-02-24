На испанские Канарские острова обрушилась песчаная буря, из-за которой испанский оператор аэропорта Aena отменил или приостановил все рейсы.

Об этом пишет Европейская правда.

Позже в воскресенье вечером в компании заявили, что операции возобновились во всех аэропортах, кроме Южного Тенерифе.

Песчаная буря пришла из пустыни Сахары, около 500 км через Атлантический океан. Она была настолько огромна, что была видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, что она охватывала острова у побережья северо-западной Африки.