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В КНР разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.
Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пишет Интерфакс-Украина.
— В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, - сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.
Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.
— Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%, - сказал он.
Чжан Ханьхуэй отметил, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".
— Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской, - сказал посол.
По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, которая вызывается коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигла 77 тысяч 150 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тысячах 592 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.
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В КНР разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против коронавируса.
Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пишет Интерфакс-Украина.
— В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, - сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.
Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.
— Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%, - сказал он.
Чжан Ханьхуэй отметил, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".
— Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской, - сказал посол.
По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, которая вызывается коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигла 77 тысяч 150 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тысячах 592 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.