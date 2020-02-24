В Раховском районе Закарпатской области в направлении горы Петрос 24 февраля заблудились пятеро туристов. Один из туристов вышел на связь и сообщил, что спустился самостоятельно.

Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Четверо туристов были из Киева, а один, руководитель группы, из Кременца Тернопольской области. Туристам 20-27 лет.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и опасностью, что будет лавина. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карниза. В 4:35 поиски временно остановили из-за опасности для спасателей.

Через час на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону села Богдан.

Сейчас поисковые работы возобновили. Спасатели двигаются в сторону вероятного места пребывания туристов, связь с которыми отсутствует.

Напомним, что в канун Нового года в Карпатах спасли 11 туристов.