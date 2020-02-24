Вчера вечером, 23 февраля на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское Николаевской области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, что 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.