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Вчера вечером, 23 февраля на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское Николаевской области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, что 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.
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Вчера вечером, 23 февраля на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское Николаевской области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, что 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.