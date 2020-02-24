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Дело о смертельной аварии с участием пьяного полицейского в Одесской области передали следователям территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как известно, 22 февраля 2020 года в одном из сел Белгород-Днестровского района инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны Главного управления Национальной полиции в Одесской области не справился с управлением мотоцикла из-за чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил травмы.
Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.
Правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
— Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, сегодня, 6 января, примерно в 11:30 на автодороге Н-24 «Николаев - Благовещенское» возле села Дорошовка 26-летний водитель автомобиля BMW-535, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
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Дело о смертельной аварии с участием пьяного полицейского в Одесской области передали следователям территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как известно, 22 февраля 2020 года в одном из сел Белгород-Днестровского района инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны Главного управления Национальной полиции в Одесской области не справился с управлением мотоцикла из-за чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил травмы.
Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.
Правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
— Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, сегодня, 6 января, примерно в 11:30 на автодороге Н-24 «Николаев - Благовещенское» возле села Дорошовка 26-летний водитель автомобиля BMW-535, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.