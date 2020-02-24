В воскресенье вечером, 23 февраля мужчина пытался самостоятельно потушить пожар частного жилого дома в Корабельном районе Николаева, в результате чего получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что хозяин дома заметил как из-под утеплителя фасада здания начал выходить дым, о чем он сообщил спасателям, а после попытался потушить возгорание до их приезда. Как выяснилось, во время самостоятельных попыток разбора утеплителя, мужчина получил ожоги верхних конечностей, II-III степени. Медики, прибывшие на место, оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. Причина возгорания устанавливается.

Отмечается, что на месте происшествия работали два отделения 5 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что под Николаевом в ночь на 22 февраля горела свалка в селе Мешково — Погорелово.