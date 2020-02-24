По состоянию на понедельник, 24 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает полтора метр.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

По состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 34-154 сантиметров. Температура воздуха достигает -2,6 градусов, ветер северный 7-9 м/с. Снег свежий, нестабильный, слабо закреплен.

Также больше одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 см. Температура воздуха -3,1 градуса, снег, метель.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 31-76 см, снег свежий, плотный, хорошо закреплен. Температура воздуха составляет -3,2 градуса.

Напомним, что в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.