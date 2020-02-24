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В Николаеве мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого, который задолжал ему денег, после чего схватил его сумку с 4 тысячами гривен, сел в машину и уехал.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О том, что николаевца с ножевыми ранениями доставили в больницу, в полицию сообщили медики 20 февраля. По словам потерпевшего, он пришел на встречу к своему знакомому, которому должен был определенную сумму денег. Через некоторое время между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес заявителю несколько ножевых ранений в грудь и спину, после чего схватил сумку, в которой находилось около четырех тысяч гривен и мобильный телефон, сел в машину и уехал.
Сообщается, что оперативники Ингульского отдела полиции установили личность нападавшего и его местонахождение.
По согласованию с прокуратурой 43-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 25 сентября, в Николаеве полицейские задержали 51-летнего гражданина Германии, который пять раз ударил ножом свою девушку, после чего пытался сбежать.
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В Николаеве мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого, который задолжал ему денег, после чего схватил его сумку с 4 тысячами гривен, сел в машину и уехал.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О том, что николаевца с ножевыми ранениями доставили в больницу, в полицию сообщили медики 20 февраля. По словам потерпевшего, он пришел на встречу к своему знакомому, которому должен был определенную сумму денег. Через некоторое время между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес заявителю несколько ножевых ранений в грудь и спину, после чего схватил сумку, в которой находилось около четырех тысяч гривен и мобильный телефон, сел в машину и уехал.
Сообщается, что оперативники Ингульского отдела полиции установили личность нападавшего и его местонахождение.
По согласованию с прокуратурой 43-летнему мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 25 сентября, в Николаеве полицейские задержали 51-летнего гражданина Германии, который пять раз ударил ножом свою девушку, после чего пытался сбежать.